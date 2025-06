Bassetti e le spugne per lavare i piatti | Qui dentro ci sono miliardi di batteri vanno buttate dopo una settimana

Le spugne per lavare i piatti, spesso considerate alleate in cucina, nascondono un insidioso segreto: possono accumulare miliardi di batteri se usate troppo a lungo. Matteo Bassetti, famoso infettivologo, avverte: gettarle dopo una settimana è il modo migliore per evitare rischi per la salute. La regola? Cambiarle regolarmente per mantenere l’ambiente domestico sicuro e igienizzato. Ricorda, la prevenzione inizia da piccoli gesti quotidiani.

Le spugne per lavare i piatti? Attenti a farle durare troppo a lungo perchĂ© sono un ricettacolo di batteri. A dirlo è uno che di batteri se ne intende: Matteo Bassetti, direttore del reparto di Infettivologia al San Martino di Genova. Non è la prima volta che il camice bianco usa i suoi canali. 🔗 Leggi su Today.it

