Bassetti attenzione alle spugnette da cucina contengono miliardi di batteri | il suo post

Attenzione a ciò che usi ogni giorno in cucina: le spugnette per i piatti sono tra gli oggetti più contaminati delle nostre case, piene di miliardi di batteri. A lanciare l’allarme è Matteo Bassetti, direttore di Infettivologia a Genova, che invita a riflettere sull’igiene di questi piccoli strumenti. La loro pulizia potrebbe essere la chiave per prevenire rischi per la salute. È il momento di agire e proteggere la nostra famiglia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme di Matteo Bassetti sulle spugnette per i piatti. Le spugne per lavare i piatti sono tra gli oggetti più contaminati nelle nostre case. A lanciare l’allarme è Matteo Bassetti, direttore del reparto di Infettivologia dell’Ospedale San Martino di Genova. Attraverso un video pubblicato sui social, lo specialista ha messo in guardia tutti sull’elevato rischio igienico rappresentato da questi strumenti quotidiani. “Ricettacoli di batteri”: l’esperto mette in guardia. Nel video, Bassetti mostra due spugne: una nuova e una usata. E afferma chiaramente: “Le spugnette da cucina sono veri e propri nidi di batteri”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bassetti, attenzione alle spugnette da cucina, contengono miliardi di batteri: il suo post

In questa notizia si parla di: bassetti - spugnette - attenzione - cucina

Bassetti, attenzione alle spugnette da cucina, contengono miliardi di batteri: il suo post.

Fai attenzione in cucina: questo oggetto è pieno di batteri ed è pericolosissimo - MSN - Questo oggetto che tutti abbiamo in cucina può essere davvero pericoloso: attenzione a come viene maneggiato e trattato. Riporta msn.com

Le spugne da cucina sono colorate per un motivo e io le usavo nel modo sbagliato - MSN - Spugne verdi Con un livello di abrasività medio , le spugnette verdi sono ideali per lavare piatti e stoviglie , efficaci nel rimuovere residui di cibo senza danneggiare le superfici. Scrive msn.com