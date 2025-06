Basket femminile | Italia i precedenti sul podio degli Europei prima del 2025

Il basket femminile italiano vanta una storia ricca di successi agli Europei, con tre tappe sul podio prima del 2025. Questa tradizione si radica nella prima edizione del 1938 a Roma, al Muro Torto, un evento pionieristico che ha segnato l'inizio di un percorso fatto di emozioni e trionfi. Con questa esperienza alle spalle, l'Italia continua a scrivere pagine importanti nel panorama europeo, dimostrando che la passione e il talento non si fermano mai.

Per l’Italia quella del 2025 è la quarta volta sul podio degli Europei femminili. Una storia, questa, che parte da molto lontano, e precisamente dalla prima edizione organizzata proprio nel nostro Paese, a Roma, nel 1938. Fu quello, infatti, l’anno in cui si giocò al Muro Torto (i campi erano all’aperto: al tempo potevano essere fino a 3000 le persone sugli spalti) con cinque squadre al via: Italia, Lituania, Polonia, Francia e Svizzera. Finì proprio in questo ordine, anche se azzurre, baltiche e polacche chiusero la competizione a pari punti, 7. Decisiva fu la differenza canestri, un +6 per l’Italia che andò contro il -1 della Lituania e il -5 della Polonia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Italia, i precedenti sul podio degli Europei prima del 2025

In questa notizia si parla di: italia - podio - europei - prima

Tappa abruzzese del Giro d'Italia: Ayuso sul podio, il teatino Ciccone arriva quinto - Nella settima tappa del Giro d'Italia 2025, svoltasi in Abruzzo, a trionfare è stato Juan Ayuso dell'UAE Team Emirates, che ha conquistato il primo posto dopo 168 chilometri da Castel di Sangro a Tagliacozzo.

LA PRIMA MEDAGLIAAAAAAAA Gli Europei di scherma si aprono con un bronzo per l’Italia! Una grande Martina Batini sale sul terzo gradino del podio nel fioretto femminile! E siamo solo all’inizio a Genovaaaaaaaaaaa #ItaliaTeam Federazione Italia Vai su Facebook

Emozionanti FACCE DI BRONZO Il basket femminile dell'Italia torna sul podio europeo dopo un'attesa durata 30 lunghissimi anni. Una medaglia di bronzo dal valore gigantesco (grazie alla vittoria 69-54 sulla Francia argento olimpico). Sono 12 campion Vai su X

Italia di bronzo agli Europei femminili: Francia battuta 69-54. Prima medaglia dopo trent’anni; Mattia Furlani è argento agli Europei indoor di atletica 2025: è la prima medaglia dell’Italia ad Apeldoorn; Dosso show: prima azzurra d’oro nello sprint!.

L’Italia vince gli Europei di atletica a squadre e si conferma campione a due anni dal successo in Polonia - Successo pazzesco per la spedizione azzurra a Madrid che conferma il successo in Polonia del 2023. Lo riporta fanpage.it

Italia di bronzo agli Europei femminili: Francia battuta 69-54. Prima medaglia dopo trent’anni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com