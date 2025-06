Basket femminile | Italia-Francia le chiavi tattiche della finale 3°-4° posto agli Europei

Italia e Francia si sfidano nell’ultimo giorno degli Europei di basket femminile, una finale che decide il destino delle azzurre: salire sul podio o tornare a casa con l’amaro in bocca. In 40 minuti intensi, ogni dettaglio tattico farà la differenza. Ma come possono le nostre azzurre arginare la fisicità francese? La chiave sta nell’organizzazione, un aspetto che finora è mancato nel nostro percorso. Ora, scopriamo come invertire la rotta.

L’ultimo giorno, l’ultima sfida, le ultime questioni, gli ultimi 40 minuti. Italia-Francia è questo: chi vince va sul podio europeo, chi perde dovrà guardare in faccia il fatto di esserne fuori. Chiaramente con tutti i distinguo delle rispettive spedizioni. Ma andiamo a scoprire come le azzurre possono mettere in difficoltà un roster che ha nella fisicità un punto importante. Primo punto: organizzazione. Quella che è totalmente mancata alla Francia in semifinale. La squadra di Toupane è ricca di talenti, di giocatrici che sanno come usare il fisico, ma più di una volta, e con la Spagna questo si è visto in modo lampante, manca di organizzazione, si affida molto alle iniziative personali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Italia-Francia, le chiavi tattiche della finale 3°-4° posto agli Europei

