Basket femminile Italia bronzo Europeo

Un emozionante riscatto per il basket femminile italiano! Dopo anni di attesa, le azzurre tornano sul podio europeo conquistando il bronzo ai Campionati in Grecia, battendo la Francia con determinazione. Questa medaglia rappresenta non solo un risultato storico, ma anche la rinascita di una passione che continua a brillare nel cuore dell’Italia. La squadra di coach Capobianco dimostra ancora una volta che il duro lavoro ripaga sempre, e questa vittoria è solo l’inizio di un nuovo capitolo.

18.15 La Nazionale femminile di basket conquista la medaglia di bronzo ai Campionati Europei in Grecia. Nella finalina di Atene, le azzurre hanno battuto la Francia per 69-54. Per la pallacanestro azzurra si tratta di un ritorno sul podio continentale, dopo l'argento di Brno nel 1995. La squadra di coach Andrea Capobianco smaltisce la delusione della semifinale persa contro il Belgio negli ultimi concitati secondi. Gara con la Francia mai in discussione, con le azzurre sempre in vantaggio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Basket. Europei: l’Italia donne è di bronzo, Francia battuta 69-54 - In bacheca arriva così la quarta medaglia della storia: dopo l'oro di Roma del 1938, il bronzo di Cagliari del 1974 e l'argento di Brno nel 1995 ... Come scrive rainews.it

Italia di bronzo agli Europei femminili: Francia battuta 69-54. Prima medaglia dopo trent’anni - Impresa storica per la Nazionale azzurra di basket femminile: la medaglia di bronzo all’Europeo di Atene è la quarta di sempre per l’Italia nella manifestazione continentale. Si legge su repubblica.it