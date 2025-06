Basket femminile il Belgio è ancora Campione d’Europa! Rimonta incredibile sulla Spagna

un finale mozzafiato che ha lasciato il pubblico senza fiato. Le campionesse belghe, con una rimonta spettacolare, hanno scritto un nuovo capitolo nella storia del basket femminile europeo, dimostrando carattere e determinazione. La loro vittoria non è solo un trionfo sportivo, ma anche un'ispirazione per tutte le giovani atlete che sognano di raggiungere grandi traguardi. È davvero una vittoria che resterà impressa negli annali del torneo.

Il Belgio concede il bis e vince ancora gli Europei di basket femminile. Una storica doppietta arrivata al termine di una finale che è già nella storia per il suo finale incredibile. Finisce 67-65 per le belghe, che battono una Spagna che a tre minuti dalla fine stava tranquillamente cullando il ritorno sul gradino più alto del podio, essendo avanti di dodici punti e praticamente con la vittoria al sicuro. Invece è successo di tutto e c’è nuovamente lo zampino di Antonia Delaere, proprio colei che aveva messo la tripla decisiva con l’Italia, che ruba incredibilmente palla alla Spagna e segna il canestro del sorpasso a sette secondi dalla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, il Belgio è ancora Campione d’Europa! Rimonta incredibile sulla Spagna

