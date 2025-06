Basket femminile bronzo Italia agli Europei e ritorno sul podio dopo 30 anni

L’Italia del basket femminile torna a splendere sul palcoscenico internazionale, conquistando un storico bronzo agli Europei 2025. Dopo tre decenni, le azzurre si sono imposte contro le vicecampionesse olimpiche della Francia, riportando il prestigio e la passione nel cuore degli appassionati italiani. Un risultato che non solo celebra un eccellente risultato sportivo, ma anche il duro lavoro e il talento di un’intera nazione. Un bronzo che vale oro? #Italbasket #EuroBasketWomen

L’ Italia di basket femminile conquista uno storica medaglia di bronzo agli Europei 2025. Il quintetto azzurro, al Peace and Friendship Stadium del Pireo, in Grecia, ha battuto nella finale per il terzo posto le vicecampionesse olimpiche della Francia con il punteggio di 69-54. Le azzurre tornano sul podio europeo dopo 30 anni, dall’argento di Brno del 1995. Un bronzo che vale oro!? #Italbasket #EuroBasketWomen pic.twitter.comuod4nYM8nv — Italbasket (@Italbasket) June 29, 2025 Le reazioni dopo la vittoria dell’Italia di basket femminile. Petrucci: “Medaglia dedicata a Polonara, gruppo straordinario”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Basket femminile, bronzo Italia agli Europei e ritorno sul podio dopo 30 anni

