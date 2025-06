Basket Europei donne | l' Italia supera la Francia e conquista il bronzo

L’Italia conquista il bronzo ai Campionati Europei femminili di pallacanestro, superando la Francia con un convincente 69-54 al 'Peace and Friendship Stadium' del Pireo. Una vittoria che testimonia il talento e la grinta delle azzurre, capaci di regalare emozioni e orgoglio a tutto il movimento cestistico italiano. Questa medaglia di bronzo rappresenta un traguardo importante, che conferma la crescita e il potenziale delle nostre squadre nazionali.

