Basket B Interregionale Virtus un tassello importante Resta l’ala americana Fofana

La Virtus Civitanova si prepara a un’altra stagione di successi, grazie alla conferma di Mohamed Lamine Fofana. L’ala americana di Harlem, classe ’98, ha dimostrato di essere un pilastro fondamentale con prestazioni impressionanti e una leadership indiscussa. Il suo rinnovo rappresenta un tassello chiave per il team, rafforzando l’obiettivo di conquistare nuovi traguardi nel basket interregionale. La squadra si affida ancora una volta alle sue doti straordinarie, pronti a scrivere nuove pagine di vittorie.

"Siamo molto felici che Momo abbia deciso di restare un altro anno con noi". Non nasconde la soddisfazione Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, al rinnovo per la nuova stagione di Mohamed Lamine Fofana, ala americana classe ’98, originaria di Harlem, New York. Il giocatore è reduce da una stagione superlativa in maglia biancoblù, ha trascinato la squadra con le sue prestazioni: 18 punti, 9.2 rimbalzi e 20 di valutazione media nella prima fase, numeri poi migliorati nella fase decisiva della stagione, quando ha chiuso con oltre 21 punti, 11 rimbalzi e 26 di valutazione media. Un impatto devastante nel primo anno in Italia, fatto di energia, talento e leadership, che ha conquistato fin da subito il pubblico virtussino e lasciato un segno indelebile sulla stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net