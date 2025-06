Basket Andrea Capobianco miglior coach degli Europei femminili 2025!

Andrea Capobianco, il maestro che ha saputo riscrivere le regole del basket femminile europeo nel 2025, si aggiudica il premio di miglior coach agli Europei. Un riconoscimento inaspettato ma meritatissimo, frutto di passione, strategia e dedizione. Con questa prestigiosa conquista, l’Italia si conferma protagonista sulla scena continentale grazie a un maestro che ha saputo trasformare la squadra in una vera forza. Si tratta dell’ennesimo tassello di una carriera luminosa, quella del coach classe 1966 originario di...

Assieme al riconoscimento per Cecilia Zandalasini, ce n’è un altro sul fronte Italia, e riguarda Andrea Capobianco. Il coach azzurro, infatti, è stato eletto miglior allenatore della rassegna dopo aver guidato la squadra azzurra al terzo posto continentale attraverso un percorso nel quale il team tricolore ha sovvertito numerose gerarchie. Si tratta dell’ennesimo riconoscimento di una carriera luminosa, quella del coach classe 1966 originario di Venafro che ha sempre goduto di assoluta fiducia lungo tutto il suo percorso sulle panchine d’Italia e dell’Italia. E va detto che in tanti, anzi tantissimi, gli hanno riconosciuto il giusto tributo nell’aver creato un gruppo come quello dell’Italbasket femminile 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it