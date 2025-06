Basket 3×3 | il titolo mondiale parla spagnolo e olandese

I titoli mondiali di basket 3×3 sono stati assegnati oggi a Ulaanbaatar, Mongolia, in un torneo ricco di emozioni e sorprese. La Spagna conquista il suo primo storico titolo maschile, mentre le già sorprendenti olandesi si aggiudicano il trionfo femminile, segnando un importante capitolo nelle rispettive storie sportive.

Sono stati assegnati i titoli mondiali di basket 3×3 al termine della giornata di oggi a Ulaanbaatar, in Mongolia. In campo maschile il successo è andato alla Spagna, ed è uno storico primo titolo per gli iberici che mai avevano raggiunto il podio. In campo femminile, invece, prima affermazione per i Paesi Bassi, in un torneo nel quale è successo letteralmente di tutto. Ma andiamo con ordine. In campo maschile, dopo la prima fase, la Spagna aveva chiuso terza il suo girone, il D: vittorie su Svizzera (21-12) e Lituania (21-14), sconfitte contro Gran Bretagna (19-21) e Paesi Bassi (16-21). Risultato: obbligatorio il play-inottavo di finale contro l’Australia, portato a casa per 21-10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket 3×3: il titolo mondiale parla spagnolo e olandese

