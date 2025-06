Barcellona Ter Stegen può partire Flick pensa al futuro capitano dei blaugrana | in pole Martinez

Il Barcellona si prepara a un importante cambio di rotta: con Ter Stegen in bilico, Flick valuta attentamente il possibile prossimo capitano dei Blaugrana. La scelta tra continuità e rinnovamento diventa cruciale per il futuro del club catalano, che guarda con attenzione alla crescita di talenti come Martinez. La decisione finale potrebbe segnare una svolta epocale nella storia blaugrana, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’annuncio ufficiale.

In casa Barcellona, si apre ufficialmente il dibattito su chi sarĂ il prossimo capitano per la stagione 2025. Il futuro di Marc-AndrĂ© Ter Stegen, attuale capitano blaugrana, è infatti strettamente legato alla nuova strategia sportiva del club e alla visione

