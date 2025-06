Baranzate ladro in casa scappa dal balcone e si fa male preso dai carabinieri

A Baranzate, un tentativo di furto si trasforma in un inseguimento mozzafiato: il ladro, scoperto dai Carabinieri, tenta la fuga dal balcone e si ferisce gravemente, ma viene comunque catturato. Un episodio che dimostra come la determinazione delle forze dell’ordine possa fare la differenza. La vicenda ci ricorda quanto sia importante la sicurezza e la prontezza nel contrastare la criminalità .

