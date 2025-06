Bar Ginocchi 80 candeline | festa a Borgo del Ponte

Un’icona di Massa celebra otto decenni di storia e passione: il Bar Ginocchi, nel cuore di Borgo del Ponte, ha spento 80 candeline tra affetto e ricordi indimenticabili. Un viaggio tra tradizione, qualità e amicizia che si intrecciano da oltre mezzo secolo, rendendo questo locale non solo un punto di ritrovo, ma un vero e proprio simbolo di comunità. La festa prosegue, perché la storia continua...

Massa, 29 giugno 2025 – Stretti dall'affetto di numerosi clienti ed amici, fra bottiglie di superalcolici rari e di alta qualità e cesti di fiori, fra i quali spiccavano i girasoli, i fratelli Oreste, Pier Paolo e Francesco Ginocchi, ieri mattina, alzando i calici hanno festeggiato gli 80 anni di vita del loro bar al Borgo del Ponte, dal 1959 nell'angolo fra via Palestro e via Bassa Tambura e prima nel Palazzo Andrei. "Lo comprò nostro padre il 29 giugno del 1945 con una stretta di mano – ci confida Oreste – da un signore che gli diede fiducia. In passato hanno lavorato al bar le mie sorelle Luana e Isa.