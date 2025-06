Bandai Namco Summer Showcase 2025 annunciato con data ed orario sarà presentato un gioco di My Hero Academia

Preparati a vivere un’estate all’insegna dell’adrenalina e delle sorprese! Bandai Namco ha annunciato il Summer Showcase 2025, in programma per mercoledì 2 luglio alle ore 21:00 italiane, trasmesso in diretta su YouTube e Twitch. Tra le tante novità, spicca il debutto di un nuovo gioco ispirato a My Hero Academia, che sicuramente farà impazzire i fan dell’universo degli eroi. Restate sintonizzati, perché l’evento promette emozioni forti e rivelazioni sorprendenti!

Bandai Namco è pronta a partecipare all’estate videoludica con il Summer Showcase 2025, fissato per mercoledì 2 luglio alle ore 21:00 italiane. L’evento, trasmesso in diretta sui canali ufficiali YouTube e Twitch della compagnia, promette una scaletta ricca di novità, trailer inediti e rivelazioni, dove tra gli annunci più attesi spicca il debutto ufficiale di un nuovo videogioco ispirato all’universo di My Hero Academia, una delle serie anime più amate degli ultimi anni. Durante il livestream sarà mostrato anche un trailer aggiornato per Towa and the Guardians of the Sacred Tree, action game dallo stile giapponese già paragonato a Hades. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Bandai Namco Summer Showcase 2025 annunciato con data ed orario, sarà presentato un gioco di My Hero Academia

