Bancarelle e fuochi d’artificio Cremona in festa per San Pietro

Preparati a vivere un weekend indimenticabile a Cremona! Da stamattina e fino a mezzanotte, viale Po si trasforma in un vibrante mercato all’aperto con bancarelle, luna park e spettacoli di fuochi d’artificio per celebrare San Pietro. Un’occasione unica per immergersi nelle tradizioni locali, gustare delizie regionali e lasciarsi incantare dallo spettacolo pirotecnico che illuminerà la notte. Non perderti questa festa straordinaria che unisce tutta la comunità: un evento da vivere e ricordare!

Bancarelle, luna park e fuochi d'artificio per il weekend di San Pietro. Da stamattina e fino a mezzanotte, viale Po a Cremona si trasforma in un immenso mercato all'aperto, con ambulanti da tutta la Lombardia, ma anche da altre regioni del nord Italia. Si tratta di un appuntamento tradizionale per i cremonesi e non solo, e come sempre le bancarelle che si trovano posizionate lungo il viale da Piazza Cadorna fino a Largo Moreni, offrono varie tipologie merceologiche, dall'abbigliamento agli alimentari, fatto divieto per la vendita di animali vivi. La presenza delle bancarelle si lega anche a quella del San Pietro Park, il luna park che si trova proprio in prossimità di Largo Moreni e che da settimane è stato allestito, come da tradizione, per tutto il mese di giugno.

Cremona Sera - San Pietro, domenica 29 giugno come da tradizione tornano le bancarelle in Viale Po per la Fiera di S. Pietro; alle 22:45 i fuochi d'artificio

Domenica 29 giugno torna l'appuntamento con i tradizionali fuochi d'artificio, a partire dalle 23:00, organizzato dai gestori del luna park. Per l'ultimo giorno di giostre le #bancarelle della Fiera di San Pietro lungo viale Po. Le giostre poi si sposteranno per il Su

Le bancarelle e i fuochi della Fiera di San Pietro - Domenica 29 giugno tornano puntualmente le bancarelle di San Pietro, il tradizionale mercato della fiera di Cremona che animerà per tutto il giorno il viale Po, portando il pubblico dal centro al ...

