Bambina di 9 anni si tuffa nel Piave e non riemerge | ricerche in corso

Un'angosciosa attesa avvolge Pederobba, dove una bambina di 9 anni è scomparsa dopo essersi tuffata nel Piave. Le ricerche sono in corso per ritrovarla, mentre la comunità si stringe nel dolore e nella speranza di un esito positivo. La dinamica di questa drammatica vicenda ha sconvolto tutti, lasciando intendere quanto possa essere fragile la sicurezza dei più piccoli. Restiamo uniti e attendiamo aggiornamenti dalle autorità.

PEDEROBBA - Scattato l?allarme lungo il Piave per una bambina di 9 anni che, dopo essersi tuffata all?altezza del cementificio in via San Giacomo, non è più. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Bambina di 9 anni si tuffa nel Piave e non riemerge: ricerche in corso

