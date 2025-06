Bambina di 10 anni si tuffa nel Piave e annega

Un tragico incidente scuote Pederobba: una bambina di 10 anni, originaria della Macedonia, ha perso la vita annegando nel Piave mentre faceva il bagno con i fratelli. La sua innocenza spezzata lascia un vuoto incolmabile, ricordandoci quanto sia importante la massima attenzione e prevenzione nei momenti di svago vicino all'acqua. La comunitĂ si stringe attorno alla famiglia, consapevole della fragilitĂ della vita e della necessitĂ di vigilanza costante.

PEDEROBBA - Una bambina di 10 anni di origine macedone è annegata questo pomeriggio lungo il Piave. La piccola stava facendo il bagno con i fratelli all?altezza del cementificio in.

