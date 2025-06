Bambina di 10 anni dispersa nel Piave | Si è tuffata e non è più riemersa Il dramma sotto gli occhi dei fratellini

Un grave incidente scuote Pederobba, nel cuore della provincia di Treviso, dove una bambina di 10 anni, originaria della Macedonia, è scomparsa nel fiume Piave. I fratellini e i soccorritori assistono impotenti a questa tragedia che si svolge sotto gli occhi di tutti. La comunità si stringe nel dolore, sperando in un esito positivo: le ricerche continuano con la massima urgenza, mentre il dramma si consuma tra speranza e angoscia.

