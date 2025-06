Balsemin, il Bologna Rugby sogna coi giovani: un mix di passione, talento e ambizione di promozione. Appena conclusa una stagione, la società non perde tempo e si prepara a rilanciare con entusiasmo, puntando sui talenti del vivaio e su uno staff tecnico rinnovato guidato da Andrea Balsemin. Con questa strategia audace e lo sguardo rivolto alle vittorie, il Bologna Rugby si appresta a vivere un futuro ricco di sfide e successi, perché il sogno di ripetersi è più forte che mai.

Spazio ai giovani, ma ambizioni di promozione intatte. Nemmeno il tempo di chiudere la stagione che in casa Bologna Rugby Club si è già tornati a lavoro per la prossima che inizierà, con il raduno in programma il 18 agosto. Si parte con rinnovata fiducia e con la direzione della società di puntare sui ragazzi del proprio vivaio; ma si parte anche da uno staff tecnico rinnovato e guidato da Andrea Balsemin, con cui collaboreranno Matteo Taddia, vice e responsabile dei trequarti, Fiorenzo Guermandi e Flavio Fadanelli chiamati a organizzare la mischia, Elmer Malaguti e Ciro Pepe che si occuperanno della cadetta, Massimo Tomasetti conservatissimo preparatore atletico e Luca Pasqualini come video analyst. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net