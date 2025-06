Ballando con le Stelle Milly Carlucci sulla presenza di Chiara Ferragni per la nuova edizione | ci sarà?

L’attesa si fa più intensa: Milly Carlucci svela finalmente se Chiara Ferragni parteciperà a Ballando con le Stelle! La conduttrice ha confermato la presenza dell’influencer, alimentando l’entusiasmo tra i fan. Ma cosa ci riserverà questa nuova edizione? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa entusiasmante novità che promette di rivoluzionare lo storico show.

Milly Carlucci ha finalmente fatto luce sulla presenza di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle: l'influencer ci sarà?.

Milly Carlucci, rispondendo alle domande dei giornalisti in occasione dei palinsesti autunnali della Rai, ha fatto chiarezza sulla partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle. «L'ho chiamata ma al momento non se l'è sentita»: ha risposto la conduttrice.

