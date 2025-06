Balerdi Juventus la pista si fa più in salita | non arrivano buone notizie da Marsiglia sul difensore Gli aggiornamenti

La trattativa per portare Balerdi alla Juventus si complica, con aggiornamenti poco incoraggianti provenienti da Marsiglia. Il difensore argentino, molto apprezzato da Tudor, sembra allontanarsi dai biancocelesti, rendendo il sogno di rinforzare la linea difensiva più difficile da realizzare. La situazione si fa sempre più intricata e il club dovrà valutare nuove strategie per rinforzare la rosa. La vicenda è in continua evoluzione e gli sviluppi sono attesi con grande interesse.

forniti stamattina da Tuttosport. L’edizione odierna di Tuttosport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Balerdi, difensore argentino di proprietà dell’ Olympique Marsiglia e che piace molto a Tudor. Non arrivano buone notizie per il calciomercato Juventus: stando a quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola la pista si è complicata parecchio nelle ultime ore, con i francesi che non intenderebbero privarsi del calciatore a meno di offerte spropositate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balerdi Juventus, la pista si fa più in salita: non arrivano buone notizie da Marsiglia sul difensore. Gli aggiornamenti

