Balerdi Juve resiste il nome per la difesa! Con Kelly in uscita… Ci sono novità sul difensore del Marsiglia che piace tanto a Tudor | le ultime

La Juventus tiene d’occhio Balerdi, il difensore del Marsiglia che continua a suscitare interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Con Kelly in uscita, l’attenzione si concentra su possibili novità nella linea difensiva bianconera, mentre il nome di Balerdi rimane forte tra le opzioni preferite da Tudor. Rimanete con noi per scoprire gli ultimi aggiornamenti e le strategie di mercato dei bianconeri.

Balerdi Juve, resiste il nome per la difesa! Tutti gli aggiornamenti sul futuro del calciatore del Marsiglia. Tra i calciatori accostati maggiormente al calciomercato Juve c’è sicuramente Balerdi del Marsiglia. Potrebbero esserci molti movimenti in difesa: di seguito gli ultimi aggiornamenti di Giovanni Albanese sul futuro dell’argentino anche in vista della possibile cessione di Kelly. PAROLE – «C’è la candidatura di Balerdi da tenere in considerazione. È un nome segnalato da Tudor, dietro la Juve vuole prendere un giocatore importante. Kelly dovrebbe essere in uscita difronte a un’offerta credibile». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com