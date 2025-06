Baia Domizia distrutta dalle fiamme Roghi sulla Panoramica ' minacciano' le case Sogni infranti ma ci rialzeremo | FOTO

Baia Domizia è stata sconvolta da incendi devastanti che hanno attraversato la panoramica, minacciando case e sogni di intere comunità. Gli sforzi incessanti dei vigili del fuoco testimoniano la forza e il coraggio di chi combatte contro le fiamme per proteggere chi ama. Nonostante le ferite visibili, il nostro spirito si rialzerà più forte di prima, pronti a ricostruire e a guardare avanti.

Giornate di fuoco nel vero senso della parola per la provincia di Caserta, dove i vigili del fuoco sono impegnati senza sosta nel contrastare i numerosi incendi boschivi e di sterpaglie divampati in queste ore di caldo torrido. Le squadre del Comando provinciale, dei vari distaccamenti e i nuclei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

