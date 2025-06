Bagni pericolosi nel Villoresi L’allarme del Consorzio | Serve l’aiuto dei Comuni

L’estate porta allegria, ma anche rischi, soprattutto nei punti più pericolosi del Villoresi. Il Consorzio Est Ticino Villoresi lancia l’allarme sulla presenza di bagni improvvisati e manufatti per la regolazione delle acque, che rendono le zone di balneazione altamente rischiose. È fondamentale che i Comuni collaborino per garantire sicurezza e prevenire tragedie. Solo un impegno condiviso può salvare vite e tutelare l’ambiente.

Con il caldo estivo non è raro vedere, soprattutto giovani, che cercano refrigerio gettandosi nelle acque di fiumi e canali, nonostante anche in questa stagione siano stati riproposti i divieti da parte degli enti gestori delle acque. Tra questi anche il Consorzio Est Ticino Villoresi che, con una nota, ricorda e raccomanda il divieto di balneazione che vige su tutto il reticolo gestito. "La presenza di manufatti per la regolazione (come bocche e paratoie), il formarsi di correnti, in alcuni tratti anche molto forti e la conformazione delle sponde, che certamente non agevola la fuoriuscita dai canali, rappresentano alcuni tra gli effettivi pericoli che chi si butta in acqua, cercando refrigerio dall’afa estiva, non considera minimamente", commentano dal Consorzio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it