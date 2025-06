Baekhyun live a Milano con il ‘Reverie World Tour’

trasformerà Milano in un palcoscenico di emozioni e magia. Il 20 luglio 2025, la città sarà teatro di un concerto indimenticabile, dove Baekhyun, con la sua energia travolgente e talento straordinario, conquisterà il cuore dei fan italiani. Preparati a vivere un’esperienza unica, tra musica, luci e passione, che resterà per sempre nel ricordo di tutti gli spettatori. Un evento imperdibile che...

Baekhyun, membro di spicco del celebre gruppo K?Pop EXO e affermato solista, arriva per la prima volta in Italia: il 20 luglio 2025 l’artista si esibirà al Fabrique di Milano nell’ambito del suo attesissimo 2025 BAEKHYUN WORLD TOUR Reverie, annunciato ufficialmente dall’agenzia INB100. Un’occasione unica per il pubblico italiano di assistere dal vivo allo show di uno dei protagonisti assoluti della scena K?Pop mondiale, in un evento che promette di emozionare e lasciare il segno. LEGGI ANCHE: L’estetica del sogno secondo Baekhyun Reverie, primo tour mondiale solista nella carriera di 13 anni dell’artista, prende il nome dalla sensazione onirica che Baekhyun desidera regalare ai fan, trasformando ogni concerto in un viaggio emotivo indimenticabile. 🔗 Leggi su Funweek.it

