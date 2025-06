Badminton | spiccano le Stoeva tra i vincitori dell’Italian Open 2025

Dalle intense pedane dell’Italian Open 2025 di badminton, emergono le stoeva tra i vincitori più brillanti, portando a casa vittorie emozionanti e risultati sorprendenti. Quest’anno, l’evento ha regalato spettacolo e talento in ogni disciplina, culminando in trionfi memorabili. Mentre i protagonisti si contendono il podio, le stoeva si affermano come protagoniste indiscusse di questa edizione. La competizione prosegue, promettendo ancora grandi emozioni e nuovi record da sfiorare.

Si è concluso quest'oggi l'Open d'Italia 2025 di badminton, che nell'accezione internazionale è noto come Italian Open. Di questa rassegna andiamo a riepilogare i risultati concernenti i cinque tornei che sono andati in scena lungo i giorni dallo scorso mercoledì a oggi. Nel singolare maschile vittoria per il danese Ditlev Jaeger Holm, che sconfigge con il punteggio di 21-13 21-19 il malese Ming Hong Lim. Holm diventa il quinto danese ad aggiudicarsi l'Italian Open e il primo da Victor Svendsen nel 2018. Nel singolare femminile, invece, vittoria a sorpresa della turca Ozge Bayrak, che sconfigge per 21-15 21-19 la bulgara Stefani Stoeva, per quella che è una prima volta storica: mai una rappresentante di questo Paese si era portata a casa l'evento tricolore.

