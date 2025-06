Aversa tragico incidente in via di Jasi | Peppe muore a 21 anni grave l’amico

Una nottata drammatica scuote Aversa: un violento scontro tra una Fiat 500 e uno scooter in via di Jasi ha strappato la vita a Giuseppe Serbelloni, conosciuto da tutti come Peppe, appena 21 anni. L’incidente ha lasciato un’amico in condizioni critiche, riaccendendo il dolore e la paura nella comunità . Mentre le indagini sono in corso, il paese si stringe intorno alla famiglia del giovane, cercando di trovare conforto e risposte.

Tragedia nella notte ad Aversa, in via Di Jasi, dove si è verificato un violento incidente tra una Fiat 500 e uno scooter. A perdere la vita Giuseppe Serbelloni, 21 anni, conosciuto da tutti come Peppe. Viaggiava sul mezzo a due ruote insieme a un amico, rimasto gravemente ferito. Aversa, tragico incidente in via di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, tragico incidente in via di Jasi: Peppe muore a 21 anni, grave l’amico

In questa notizia si parla di: aversa - incidente - tragico - jasi

Un 34enne, Raffaele Maddaluno di #Mugnano, ha perso la vita in un tragico scontro tra scooter avvenuto in via Guglielmo Marconi a #Casoria. L’uomo era alla guida del suo mezzo quando si è scontrato con un altro centauro, un 22enne ora ricoverato in gravi Vai su Facebook

La Pro Loco Aversa ricorda Vito di Jasi; Aversa, tragico incidente in via di Jasi: Peppe muore a 21 anni, grave l’amico.

Incidente ad Aversa, morta Mery Conte: aveva 23 anni. Era passeggera nell'auto che si è schiantata contro dei paletti - Il Messaggero - Mery Conte , 23 anni, è stata vittima di un incidente stradale che ha scosso la comunità di Aversa , nel Casertano. Segnala ilmessaggero.it

Caserta, incidente Gricignano d'Aversa: camion in una scarpata, morto 29enne - Il Mattino - Questo il tragico bilancio di un incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri, ... ilmattino.it scrive