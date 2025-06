Avengers | Doomsday solleva grandi interrogativi sugli X-Men

narrativa complessiva dell’universo Marvel, che si trova ora a dover integrare in modo coerente una vasta gamma di personaggi e storyline. Con l’attesa crescente per Avengers: Doomsday e Secret Wars, il futuro dei mutanti e la loro relazione con gli altri eroi si fa più incerto che mai, lasciando i fan ansiosi di scoprire come si svilupperanno queste intricate trame.

Con l'arrivo imminente di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, gli X-Men si preparano a unirsi alla battaglia per salvare il multiverso. Ma mentre i fan accolgono con entusiasmo il ritorno dei celebri mutanti sul grande schermo, emergono nuove e complesse domande sulla coerenza narrativa dell'universo Marvel, soprattutto dopo quanto mostrato in Deadpool & Wolverine. Il ritorno degli X-Men: un regalo per i fan, un problema per la continuity. Prima ancora che esistesse il Marvel Cinematic Universe, era il franchise degli X-Men — iniziato con X-Men del 2000 — a dominare il genere supereroistico.

