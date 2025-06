Avellino città ostaggio dei partiti | patto o pasticcio?

Avellino, città dal cuore pulsante ma intrappolata tra le mani di partiti che sembrano più ostaggi che alleati, si trova al centro di un delicato equilibrio tra patto e pasticcio. Mentre la sindaca Laura Nargi si impegna con il suo ‘Patto per la Città’ per evitare il commissariamento e ridare slancio alla comunità, il rischio di stratificazioni amministrative rischia di mettere tutto in stand-by. Riuscirà questa sfida a sbloccare una città intrappolata nei suoi stessi dilemmi?

