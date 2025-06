Autostrade domenica di code per traffico e incidenti in A10 | ad Albisola Varazze e al bivio Genova est A12 A7

Domenica di traffico intenso sulle autostrade italiane: code e incidenti sull’A10 ad Albisola e Varazze, oltre al Bivio Genova Est sull’A12 e A7. I pannelli luminosi segnalavano tempi di percorrenza ottimistici, ma gli utenti hanno vissuto una realtà ben diversa. Un richiamo alla prudenza e alla pianificazione, perché in viaggio come nella vita, le aspettative devono essere allineate alla realtà per evitare sorprese spiacevoli.

I pannelli luminosi riportavano tempi di percorrenza apparentemente inferiori a quelli reali riscontrati dagli utenti.

