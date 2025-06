Autostrada Palermo-Catania la domenica inizia col traffico | Si registrano code di tre chilometri

Domenica sulla A19 Palermo-Catania: il traffico si infittisce già dalle prime ore del mattino, con code di tre chilometri tra Bagheria e Casteldaccia. Gli spostamenti di autovetture e turisti rendono la circolazione difficile, creando rallentamenti in entrambe le direzioni. È fondamentale pianificare con anticipo i propri spostamenti e mantenersi aggiornati sulle condizioni del traffico per evitare inconvenienti lungo questa arteria strategica dell’isola, dove il flusso di veicoli continua a crescere.

