Autostrada A1 | chiusa per una notte stazione Calenzano Sesto Fiorentino

Se stai pianificando un viaggio lungo l'autostrada A1, presta attenzione: la stazione di Calenzano Sesto Fiorentino sarà chiusa per una notte a causa di lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Questa misura temporanea potrebbe influenzare i tuoi spostamenti, ma garantisce una viabilità più sicura e moderna in futuro. Rimani aggiornato e pianifica il percorso con attenzione per evitare inconvenienti.

Per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale

