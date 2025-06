Auto guasta e garanzia mai attivata | condannata una concessionaria

Quando un’auto si rompe e la garanzia rimane inattiva, l’esperienza diventa frustrante. La recente sentenza del Giudice di Pace di Agrigento mette in luce l’importanza di tutelare i consumatori contro pratiche scorrette da parte delle concessionarie. In questo caso, una società di Perugia è stata condannata a risarcire un professionista agrigentino per circa 2.000 euro, rafforzando il diritto di chi si trova in situazioni simili.

Il giudice di Pace di Agrigento ha condannato una società di Perugia, concessionaria di auto e moto in franchising, al pagamento di un risarcimento di circa 2.000 euro in favore di un professionista agrigentino per l’inadempimento contrattuale relativo alla mancata attivazione della garanzia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: auto - garanzia - concessionaria - guasta

Gamma DR: full optional di serie e pronta a vivere l’estate! ? Interni premium, tecnologie avanzate e comfort senza compromessi ti aspettano in concessionaria. ? Garanzia 5 anni ? Finanziamenti agevolati ? Disponibile a Lecce, Brindisi, Maglie, Cas Vai su Facebook

Autovettura difettosa: quando il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto?; L’auto appena acquistata non funziona: il Giudice riconosce doppio risarcimento; L'incubo di un proprietario di una Citroen e-C3: 'Batteria guasta al primo viaggio!'.

Garanzia auto usate: differenza tra concessionario e privato - La garanzia per le auto usate acquistate in una concessionaria può funzionare in vari modi. Segnala autotoday.it

Garanzia auto usata: come funziona e cosa bisogna sapere - Virgilio - Ricordate sempre che la garanzia auto usata del concessionario non può in nessun caso essere esclusa o limitata, qualsiasi sia l’età della vettura o per altro motivo. Si legge su virgilio.it