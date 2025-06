Austria Antonelli butta fuori Verstappen Kimi | Chiedo scusa E Max lo perdona

In un emozionante colpo di scena, Austria Antonelli sorprende tutti buttando fuori Verstappen, mentre Kimi si scusa e Max lo perdona, dimostrando grande sportività. Un episodio che scuote il mondo della Formula 1, con penalizzazioni e tensioni in pista. La competizione si fa sempre più intensa: cosa ci riserverà il prossimo Gran Premio?

Arrivato in curva 3 senza il controllo della sua Mercedes, il bolognese centra Max, che lo perdona: "Non l'ha fatto apposta". Penalizzato con la retrocessione di tre posizioni in griglia a Silverstone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Austria, Antonelli butta fuori Verstappen. Kimi: "Chiedo scusa". E Max lo perdona

