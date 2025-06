Aurora Maniscalco morta a Vienna l'avvocato | Se non ci sarà autopsia temo che le indagini verranno chiuse

La tragica morte di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana precipitata a Vienna, scuote l'opinione pubblica. L'avvocato della famiglia denuncia il rifiuto della Procura viennese di autorizzare l'autopsia, sollevando dubbi sulla trasparenza delle indagini. Senza questa analisi, le possibilitĂ di fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente rimangono limitate, rischiando di compromettere la ricerca della veritĂ e la giustizia che la famiglia merita.

A Fanpage.it parla l'avvocato della famiglia di Aurora Maniscalco, la hostess palermitana di 24 anni precipitata dal balcone dell'alloggio dove viveva con il fidanzato a Vienna: "La Procura di Vienna ha negato l'autopsia senza però darci un motivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vienna - aurora - maniscalco - avvocato

Precipita da un palazzo a Vienna, morta l’hostess italiana Aurora Maniscalco: indaga la polizia austriaca - Una tragica perdita scuote Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess italiana di 24 anni originaria di Palermo, è precipitata dal terzo piano di un edificio nella notte tra sabato e domenica.

Teleacras - “Aurora”, i tanti perché Ancora irrisolto il giallo della morte dell’hostess palermitana Aurora Maniscalco a Vienna. I tanti perché sollevati... Vai su Facebook

Aurora Maniscalco morta a Vienna, l'avvocato: Se non ci sarĂ autopsia, temo che le indagini verranno chiuse; L'hostess precipitata dal balcone a Vienna, denunce a 2 procure: Accertamenti necessari; Morta Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana era caduta da un palazzo a Vienna.

La morte della hostess a Vienna, lunedì è un giorno decisivo - PALERMO – Domani, lunedì 30 giugno, è un giorno decisivo nella tragica vicenda di Aurora Maniscalco. Secondo livesicilia.it

La palermitana morta a Vienna, per la polizia austriaca il caso è chiuso: "Si è suicidata" - Per gli inquirenti, dei testimoni avrebbero visto la ragazza lanciarsi dal terzo piano nel cuore della notte, ma i familiari della giovane non si rassegnano all’idea che possa essersi tolta la vita. Segnala palermotoday.it