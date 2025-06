Aumenta ancora l’età delle auto 11 anni e 10 mesi la vita media dei veicoli modenesi

L’età media delle auto in Emilia-Romagna continua a salire, raggiungendo ormai 11 anni e 11 mesi a maggio 2023, secondo l’analisi di Facile.it. Un dato che sottolinea come i veicoli modenesi siano sempre più longevi, con un incremento di quasi un mese rispetto all’anno precedente. Questa tendenza riflette una maggiore longevità dei mezzi e pone importanti sfide per la sicurezza e l’ambiente. Ma cosa significa tutto ciò per i cittadini e le autorità?

A maggio di quest'anno è di 11 anni e 11 mesi l’età media delle auto che circolavano sulle strade emiliano-romagnole. Lo rivela l’analisi di Facile.it. L’anzianità dei veicoli emiliano-romagnoli risulta sempre più elevata tanto che l’età media del parco auto in Emilia-Romagna è aumentata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

