Auguri di buon onomastico Pietro e Paolo oggi 29 giugno | immagini gif e video da inviare via social

Oggi, 29 giugno, celebriamo due grandi santi: Pietro e Paolo, pilastri della fede cristiana. Ricordiamo il coraggio del pescatore di Galilea, primo a proclamare Gesù come Figlio di Dio, e l'apostolo che ha portato il messaggio a tutto il mondo greco-romano. Per rendere omaggio a questi martiri della fede, invia oggi immagini, gif e video sui social, condividendo il loro esempio di dedizione e speranza. La strada della fede continua...

Oggi 29 giugno si festeggiano i Santi Pietro e Paolo, colonne della Chiesa evangelica ed apostolica e messaggeri della parola del Signore. Il pescatore Pietro, nato in Galilea da genitori poveri, fu il primo a svelare che Gesù è il figlio di Dio mentre Paolo, originario della Cilicia e circonciso all’ottavo giorno, diffuse l’importante annuncio a tutto il mondo greco-romano. “Tu sei Pietro e su questa Pietra costruirò la mia chiesa ” – la strada che Gesù indicò a Pietro che fu primo Papa e vittima delle persecuzioni cristiane di Nerone. Auguri di buon onomastico Pietro e Paolo: preghiera, video e gif da inviare via social. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Auguri di buon onomastico Pietro e Paolo oggi 29 giugno: immagini, gif e video da inviare via social

