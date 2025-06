Attila flagello di Dio | il cult con Abatantuono come non l' avete mai visto E con i sottotitoli in sbabbaro

Scopri il nuovo volto di Attila, il leggendario cult con Diego Abatantuono come non l’avete mai visto. La recente versione in Blu-ray targata Mustang esalta la comicità e il talento dell’attore, grazie a un restauro impeccabile, audio DTS multicanale e i sottotitoli in "sbabbaro". Un’occasione imperdibile per rivivere le emozioni di un film che ha segnato un’epoca, portando sullo schermo un’interpretazione unica e irresistibile.

La recente uscita in blu-ray targata Mustang del cult con Diego Abatantuono esalta sul piano video il restauro e offre due belle sorprese: l'audio in DTS multicanale e l'esclusiva dei sottotitoli in "sbabbaro". Nel 1982 era stato solamente uno degli ultimi dei tantissimi film, oltre una quindicina, a cui Diego Abatantuono aveva partecipato nel suo incredibile triennio. Anche se Attila flagello di Dio denotò subito una sua particolare specificità, solo col tempo divenne un cult della comicità italiana, con momenti divertenti e battute memorabili, anche se molti continuarono a ritenerlo decisamente trash. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Attila flagello di Dio: il cult con Abatantuono come non l'avete mai visto. E con i sottotitoli in "sbabbaro"

