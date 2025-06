L’incontro con l’intelligenza artificiale, come ChatGPT, ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare e apprendere. Tuttavia, un fenomeno emergente chiamato “psicosi da chatbot” solleva interrogativi importanti sulla nostra salute mentale. È fondamentale conoscere i rischi associati a un uso eccessivo o scorretto di questi strumenti, affinché possiamo godere dei benefici dell’innovazione senza compromettere il nostro equilibrio psicologico. La domanda è: siamo davvero pronti ad affrontare questa nuova frontiera?

Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale è entrata sempre più nella vita quotidiana, specialmente grazie a strumenti come ChatGPT. Ma insieme al fascino per questi nuovi strumenti, si stanno sollevando anche preoccupazioni serie. Alcuni esperti parlano oggi di un fenomeno chiamato psicosi da chatbot, o ChatGPT psychosis. Non si tratta di fantascienza, ma di episodi reali in cui persone, spesso già fragili, hanno perso il contatto con la realtà dopo aver parlato troppo e in modo troppo coinvolto con chatbot intelligenti. ChatGPT è un programma che crea testi, simulando una conversazione. Non è cosciente, non pensa, non prova emozioni.