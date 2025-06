Attacco a Salvini per lo stop del traffico aereo Pd | Blocca anche il cielo dica come eviterà nuovi guasti

Un'interrogazione parlamentare infuocata mette sotto accusa Salvini per lo stop al traffico aereo del 28 giugno, denunciando un'ulteriore crisi nei trasporti nazionali. Deputati Pd come Anthony Barbagallo e Andrea Casu chiedono spiegazioni su questa decisione, evidenziando le sue ripercussioni sulla mobilità e sull’economia. È ora di capire come evitare che simili guasti si ripetano, garantendo un sistema di trasporti efficiente e affidabile per tutti.

In un'interrogazione parlamentare i deputati Pd Anthony Barbagallo e Andrea Casu chiedono conto a Salvini del blocco del traffico aereo di ieri, 28 giugno: "È gravissimo, dopo aver messo in ginocchio il trasporto ferroviario, ora Salvini blocca anche il cielo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: salvini - traffico - aereo - blocca

