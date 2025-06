Atletica la 4×100 improvvisata limita i danni | Tortu non tradisce l’intelligenza di Desalu Simonelli si sdoppia

L’atletica italiana si trova a un bivio cruciale: tra imprevisti e sfide, i nostri atleti dimostrano una resilienza straordinaria. La staffetta 4×100 degli Europei a squadre, tra improvvisazioni e strategie, mette in luce come il talento e la determinazione possano superare anche le avversità più dure. In un quadro di infortuni e sorprese, l’Italia si risolleva, dimostrando che, alla fine, è la passione a fare la differenza.

Il DT Antonio La Torre e il responsabile della velocità Filippo Di Mulo hanno dovuto fare gli alchimisti per mettere in piedi la 4×100 in occasione degli Europei a squadre: il forfait di Marcell Jacobs dopo l’opaca uscita di Turku, l’operazione di Matteo Melluzzo, le difficoltà di Chituru Ali, l’infortunio di Lorenzo Patta durante i 100 metri, hanno messo ko praticamente tutta la panchina a disposizione e in più si accende il momento poco brillante di Roberto Rigali. Incerottati e improvvisati, ci si è dovuti inevitabilmente reinvitare. In prima frazione Filippo Randazzo, finalista nel salto in lungo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e passato poi alla velocità, poco convincente in stagione e convocato all’ultimo per la trasferta di Madrid. 🔗 Leggi su Oasport.it