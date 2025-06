Atletica Elena Vallortigara torna in gara dopo l’infortunio Ripartenza da Arco e Romero sfreccia

Dopo un lungo anno di attesa e rinascita, Elena Vallortigara torna a solcare le pedane con determinazione e passione. La campionessa, reduce da un grave infortunio al tendine d’Achille e da un’importante operazione, ha dimostrato di essere più forte che mai, superando 1.80 metri ad Arco e lasciando il pubblico entusiasta. Un ritorno che promette grandi emozioni per il futuro dell’atletica italiana, e la sua avventura è solo all’inizio.

Elena Vallortigara è tornata in gara a un anno di distanza dal grave infortunio al tendine d’Achille e la successiva operazione che l’ha tenuta lontana dalle pedane per una stagione intera. La saltatrice in alto, medaglia di bronzo ai Mondiali di Eugene 2022, si è esibita sulla pedana di Arco (in provincia di Trento), superando 1.80 metri e chiudendo al secondo posto alle spalle di Asia Tavernini (1.83, poi ha fallito gli assalti a 1.91). Nello stesso contesto va annotata l’ottima prestazione di Arnaldo Romero sui 100 metr i: il cubano di stanza in Italia (non è da escludere che possa acquisire la cittadinanza) ha corso un interessante 10. 🔗 Leggi su Oasport.it