Atalanta l’Arsenal vuole Ademola Lookman | pronta un’offerta da 50 milioni

L’Atalanta si prepara a respingere l’assalto dell’Arsenal per Ademola Lookman, valutato circa 50 milioni di euro. L’attaccante anglo-nigeriano, protagonista in Serie A con Bergamo, è nel mirino dei Gunners, desiderosi di potenziare l’organico per puntare al titolo inglese e alla Champions. La questione si fa calda: riuscirà l’Atalanta a trattenere la sua stella o il sogno di Premier League prenderà vita?

Bergamo, 29 giugno 2025 – London calling per Ademola Lookman. L'attaccante classe 1997, 28 anni da compiere a ottobre, londinese di nascita e crescita pur con nazionalità nigeriana, è nel mirino dell'Arsenal. I Gunners - reduci dal secondo posto, il terzo consecutivo, in Premier League e dalla semifinale di Champions persa con il PSG - intenzionati a rinforzarsi per tentare l'impresa per il titolo nazionale, avrebbero messo gli occhi sull'attaccante dell'Atalanta, reduce da un'altra stagione strepitosa, conclusa con 20 gol in 39 partite complessive in maglia nerazzurra. Il club londinese è pronto a mettere sul piatto 50 milioni complessivi, comprendenti anche il contratto del 25enne difensore centrale polacco Jakob Kiwior, visto due anni fa allo Spezia in serie A, reduce da un positivo biennio nella squadra allenata da Arteta.