Assunzioni senza bando all’Acse di Scafati | Santocchio FdI accusa

In un contesto in cui la trasparenza dovrebbe essere la priorità, le assunzioni senza bando all’ACSE di Scafati sollevano sospetti e dubbi sulla correttezza delle procedure adottate. La mancanza di annunci ufficiali e la presenza di affidamenti diretti da quasi 140mila euro alimentano un clima di incertezza e critiche, soprattutto tra chi richiede maggiore chiarezza e rispetto delle regole. È ora di fare luce su queste pratiche poco trasparenti per garantire equità a tutti i cittadini.

A Scafati si continua ad assumere nel silenzio più totale. Nessun annuncio ufficiale, nessuna pubblicazione trasparente: le procedure sembrano fatte passare sotto traccia, ignorando ogni principio di equità e accessibilità. L’ultima segnalazione riguarda un affidamento diretto da 139.900 euro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

