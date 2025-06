Associazioni famiglie | scuola statale gratuita ma se si sceglie una paritaria si paga una retta Non tutti possono permettersela Introdurre il buono scuola

Le famiglie italiane si confrontano quotidianamente con scelte cruciali tra scuole statali gratuite e paritarie a pagamento, creando disparità di opportunità. Per garantire un’istruzione equa e accessibile a tutti, alcune associazioni impegnate nella tutela dei diritti familiari hanno chiesto alle istituzioni di introdurre il buono scuola. Un passo fondamentale per rafforzare la libertà educativa, come sancito dalla nostra Carta costituzionale, e valorizzare il ruolo centrale della famiglia nel processo di crescita e formazione dei giovani.

Alcune associazioni da tempo impegnate nella promozione delle prerogative familiari hanno recentemente sollecitato l’intervento delle istituzioni, auspicando un sostegno concreto alla famiglia come nucleo fondante della società. L’appello, contenuto in un comunicato e definito come un’iniziativa per la “LIBERTA’”, si fonda su quanto stabilito dalla Carta costituzionale, che riconosce nella famiglia il soggetto primario dell’educazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

