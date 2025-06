Associazione italiana Team Manager ufficiale la nascita dell’organismo per tutelare questa figura nel mondo del calcio | il presidente è il bianconero Fabris

L'Italia del calcio si arricchisce di un nuovo capitolo con la nascita dell’Associazione italiana Team Manager (AiTM), un organismo dedicato a tutelare e valorizzare questa figura chiave. Presieduta dal prestigioso Fabris, ex bianconero, l’AiTM si propone di unificare la categoria e di rappresentarla al meglio nel panorama calcistico nazionale. Con questa iniziativa, si apre una nuova era di riconoscimento e tutela per i team manager italiani, che finalmente avranno una voce ufficiale e forte...

Associazione italiana Team Manager: tutti i dettagli sul nuovo organismo che sarà presieduto dal bianconero Fabris. È ufficialmente nata l’ AiTM, ovvero l’ Associazione italiana Team Manager, primo organismo unitario e senza scopo di lucro pensato per promuovere e tutelare la figura del team manager nel calcio italiano, sia professionistico che dilettantistico. L’obiettivo è “ unificare la categoria e agire come interlocutore istituzionale ” verso FIGC, Leghe, club e realtà internazionali, riconoscendo il ruolo chiave nella gestione operativa delle squadre. A guidare l’associazione sarà Matteo Fabris, team manager della Juventus dal 2010, affiancato dal collega del Milan, Marangon, in qualità di vice presidente vicario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com