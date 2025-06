Associazione Armonie presenta Furlans pal mont per celebrare Rodolfo Kubik

L'associazione Armonie è lieta di presentare "Furlans pal mont", un omaggio vibrante a Rodolfo Kubik, il compositore che ha dedicato la vita alla valorizzazione del canto friulano. In occasione del 40° anniversario della sua scomparsa, celebriamo la sua eredità attraverso due capolavori emozionanti, interpretati con passione e rispetto, per riscoprire insieme l'anima autentica della cultura friulana. Un evento imperdibile per riscoprire le radici musicali di una terra ricca di storia e tradizione.

La profonda passione per il canto friulano, che ha animato l'intera vita del compositore Rodolfo Kubik, trova la sua massima espressione in due opere per soli, coro e orchestra: "Furlans pal mont" e "Va vilote puartade dal vint". In occasione del 40° anniversario dalla sua scomparsa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

CULTURA, musica e territorio. Rodolfo Kubik: friulano per amore ed esule per forza.