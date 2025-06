Assistenza e rimborsi | quali diritti hanno i passeggeri dei 320 voli finiti nel caos aeroporti per il guasto radar

In scenari di imprevisti come il recente blackout radar che ha coinvolto circa 320 voli nei principali aeroporti del Nord Ovest, i passeggeri hanno diritto a risposte chiare e concrete. Secondo il regolamento europeo del 2004, anche in casi eccezionali, sono garantiti assistenza e rimborsi. RimborsoAlVolo, esperta nel settore, sottolinea come la tutela dei diritti dei viaggiatori rimanga prioritaira, anche nelle situazioni di emergenza più imprevedibili.

Rimborsi e assistenza. Ne hanno diritto i passeggeri coinvolti nei notevoli disagi causati nei 5 grandi aeroporti del Nord Ovest dopo il black out radar al centro Enav di Linate. A sottolinearlo, citato il regolamento europeo del 2004, è la società specializzata in trasporto aereo RimborsoAlVolo. Si calcola che i voli coinvolti dal caos siano stati circa 320 tra decolli e atterraggi. Anche in circostanze eccezionali come quella della serata di sabato, se il volo viene cancellato o subisce un ritardo prolungato, la compagnia aerea ha l’obbligo di garantire assistenza ai passeggeri sottoforma di pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Assistenza e rimborsi: quali diritti hanno i passeggeri dei 320 voli finiti nel caos aeroporti per il guasto radar

In questa notizia si parla di: assistenza - rimborsi - passeggeri - voli

Voli cancellati, rimborsi e cambi di compagnia aerea: il manuale per i passeggeri rimasti a terra Vai su X

Video tutorial per i passeggeri aerei che hanno subito un disservizio Ryanair. La spiegazione di #ItaliaRimborso per ottenere la compensazione pecuniaria da 250 a 600 euro. Vai su Facebook

Assistenza e rimborsi: quali diritti hanno i passeggeri dei 320 voli finiti nel caos aeroporti per il guasto…; Voli cancellati e ritardi: come ottenere i rimborsi; Ritardo dei voli: in arrivo nuove regole europee su rimborsi, cancellazioni e assistenza ai passeggeri.

Guasto radar e voli cancellati nel Nord Italia: come ottenere il rimborso - Una giornata da incubo per migliaia di passeggeri in partenza dagli aeroporti del Nord Italia, costretti a fare i conti con cancellazioni, ritardi e disagi a causa di un guasto al Centro ... Da leggo.it

Caos voli per un guasto al radar di Enav, cosa sapere sui rimborsi - La compagnia aerea ha l’obbligo di garantire assistenza ai passeggeri sotto forma di pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa ... Scrive msn.com