Assen Marquez vince nell' università del motociclismo Poi c' è un grande Bezzecchi

Un weekend quasi perfetto per Marco Bezzecchi all'Università del Motociclismo di Assen. Il portacolori Aprilia ha conquistato un prestigioso secondo posto nel Gran Premio d'Olanda, alle spalle di Marc Marquez e davanti a Pecco Bagnaia. Questa prestazione conferma il crescente feeling con la RS-GP25, sottolineando la sua evoluzione e il suo talento in pista. Un risultato che promette ancora emozioni e successi futuri per il giovane pilota italiano.

MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia, in trionfo a 6,00 su Sisal.it, vuole riscattarsi ad Assen - L’università delle due ruote si accende ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, dove Marc Márquez si presenta come il grande favorito.

MARC MARQUEZ IMBATTIBILE Il pilota della Ducati conquista la vittoria ad Assen precedendo un ottimo Marco Bezzecchi su Aprilia, che gli è rimasto incollato per tutta la gara senza però trovare lo spunto per attaccarlo. Terzo posto per Pecco Bagnaia

